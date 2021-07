Assassinato de transexual em Londrina foi por vingança

Continua após publicidade

A investigação do assassinato de uma transexual, de 26 anos, que aconteceu na última quarta-feira (30), em Londrina, no norte paranaense, chegou ao fim nesta terça-feira (6). De acordo com a Polícia Civil (PC), o que motivou o crime foi vingança.

A vítima, identificada como Natasha Galvão, foi baleada e morta na Rua Cabo Verde. “Não foi um crime de ódio por homofobia ou transfobia e também foi descartado o feminicídio. O homem que atirou na transexual fez isso por vingança, porque no dia anterior foi agredido pela Natasha e por outras quatro ou cinco travestis”, disse João Batista dos Reis, delegado-chefe de Homicídios.

O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que um veículo preto estaciona, o condutor chama por Natasha, que está do outro lado da via, e quando ela se aproxima do automóvel é baleada. A transexual não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Natasha era a única travesti que o agrediu que estava no local, por isso ele a chamou.

Testemunhas passaram informações sobre o veículo para a Polícia Militar (PM). As equipes encontraram a caminhonete na saída para Ibiporã e, segundo a polícia, após o motorista bater o veículo, atirou contra os militares. Houve troca de tiros e o suspeito morreu no local.

Com informações; G1.