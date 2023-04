Assalto em Antonina: 3 são mortos, 3 presos e R$ 313 mil recuperados

Da Redação

O dinheiro foi recuperado pela PMPR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) já recuperou R$ 313 mil do assalto realizado em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Antonina, no litoral do Estado, na segunda-feira (10). Após três dias do crime, três pessoas já foram presas e outros três suspeitos morreram em confrontos.

Um dos suspeitos morreu na manhã desta quarta-feira (12), após ter sido cercado por agentes na BR-277, enquanto estava saindo de uma mata na altura do quilômetro 45. O homem teria atirado contra os policiais, que revidaram e o atingiram.

Ainda na quarta (12), mas no período da noite, uma dupla foi localizada na Estrada do Anhaia, zona rural de Morretes, e não resistiram aos ferimentos, após uma troca de tiros com a PMPR. Os suspeitos três suspeitos presos foram localizados em Curitiba, Piraquara e Antonina.

Algumas horas após o crime, ainda na segunda (10), a PMPR realizou um cerco e conseguiu recuperar R$ 150 mil, além de dois veículos que haviam sido utilizados pelos criminosos na fuga e coletes balísticos.

Nesta quinta-feira (13), as autoridades já somam quatro veículos recuperados, quatro armas de fogo, dois coletes balísticos e um celular, além de R$ 313 mil em espécie. Veja vídeo: null - Vídeo por: tnonline

