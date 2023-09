Assaltantes forçam ônibus a parar com tiros no PR e roubam passageiros

Siga o TNOnline no Google News

Um veículo de transporte coletivo foi parado a tiros por assaltantes na madrugada deste domingo (17), na PR-317, em Floresta, cidade situada ao Norte do Paraná.

O ônibus, que tinha 25 passageiros no momento, seguia de Pelotas, cidade de Rio Grande do Sul, com destino a Goiânia, em Goiás, quando foi surpreendido pelos assaltantes.

Conforme afirmações do motorista, de 41 anos de idade, cinco suspeitos em um carro branco atiraram três vezes contra o veículo que parou às margens da rodovia.

O condutor foi ameaçado a levar o ônibus para uma estrada de pouco movimento, para que em seguida, os assaltantes roubassem dinheiro e pertences dos passageiros entre outros objetos no bagageiro também. Após o crime, os cinco homens fugiram.

O condutor parou no posto da PRE para pedir ajuda. Nenhum passageiro quis registrar Boletim de Ocorrência, segundo os agentes. Todos seguiram viagem normalmente para o estado goiano.

