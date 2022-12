Assaltantes fazem socorrista do Samu de refém durante ação criminosa

Da Redação

O veículo da família foi recuperado na madrugada desta quinta-feira (15)

A família de um motorista e socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Marialva, município que pertence à Região Metropolitana de Maringá, norte do Paraná, passou por momentos de terror na noite dessa quarta-feira (14) ao ficar na mira de assaltantes. O caso ocorreu em Sarandi, cidade da mesma região.

Em uma entrevista à equipe do GMC Online, Diego Augusto Alves do Santos contou que dois homens armados invadiram sua residência e fizeram ele e a família como reféns.

De acordo com Diego, ele e a esposa foram abordados por volta das 19h30, quando haviam acabado de chegar em casa. O socorrista abriu o portão para o irmão, que estava com sua filha, e ele foi rendido. Na sequência, a mãe de Diego foi à residência e também entrou na mira dos criminosos.

Após o crime, os assaltantes fugiram utilizando o carro da família e levaram Diego como refém. Inclusive, a vítima contou que os ladrões não sabiam como dirigir o automóvel, que contém câmbio automático. “Eles fizerem eu ir até Maringá. Depois voltamos para Sarandi. Eu fiquei com medo de eles me matarem e fui ensinando como dirigir o carro, até que um deles assumiu a direção e me liberou”, contou.

Além do veículo, cinco celulares foram roubados. O restante da família foi deixada na casa. Durante a madrugada desta quinta-feira (15), a Polícia de Sarandi conseguiu recuperar o automóvel, um VW/SpaceFox, que estava abandonado.



“Olha, é uma situação muito complicada. Trabalhando no Samu já me deparei com muitas ocorrências difíceis, que marcam a vida da gente. Mais ser vítima de um assalto como eu fui, é terrível”, analisou o socorrista.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

Com informações do GMC Online.

