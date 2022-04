Da Redação

Assaltantes abandonam arma de alto calibre em árvore no PR

Criminosos deixaram uma arma de alto calibre em uma árvore logo após o ataque a uma empresa de transporte de valores, em Guarapuava, Paraná. O armamento foi encontrado na manhã desta segunda-feira (18), próxima a sede da empresa de transporte de valores. A Polícia Militar (PM) isolou o local.

continua após publicidade .

A Polícia Federal (PF) informou que a arma é de uso restrito e deve ser analisada em breve, a fim de identificar do que se trata o artefato. A polícia disse que, a princípio, arma tem calibre 12 mm.

De acordo com a PM, mais de 30 homens fortemente armados fecharam as entradas da cidade para realizar o crime. A ação ocorreu na noite desse domingo (17).

continua após publicidade .

Ainda conforme as autoridades, após o ataque, os criminosos conseguiram fugir por uma estrada rural, sentido interior do estado. Não há informações se os homens subtraíram valores da empresa.

fonte: Eduardo Andrade/RPC

Mais informações sobre o ocorrido

continua após publicidade .

Na noite deste domingo (17), moradores de Guarapuava, cidade localizada na região central do Paraná, viveram momentos de terror após bandidos tentarem assaltar uma transportadora da ProForte. A ação ocorreu por volta das 23 horas. Os criminosos estavam com armas de grosso calibre e atacaram o 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Além do ataque à transportadora, os autores também atearam fogo em veículos e fizeram barricadas. Em frente ao 16º BPM, um caminhão foi incendiado impossibilitando a saída dos policiais. Eles também teriam incendiado carros para interditar as estradas que ligam a região

Equipes da Polícia Militar (PM) de toda a região, inclusive de Ponta Grossa e Curitiba, foram acionadas e se deslocaram até Guarapuava. Segundo informações do comando geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), dois policiais foram baleados durante o confronto com os criminosos e precisaram ser encaminhados ao Hospital São Vicente.

continua após publicidade .

Após o ataque, os bandidos que estavam em pelo menos sete veículos fugiram em alta velocidade da cidade. Conforme testemunhas, eles pegaram uma estrada rural que dá acesso ao distrito de Guarapuava, Palmeirinha.

No momento, blindados do exército foram vistos circulando pelas ruas da cidade. Os policiais pedem para que a população fique em casa devido a possíveis novos ataques poderão e até mesmo confrontos que podem ocorrer nas próximas horas.



De acordo com a Polícia Rodoviária federal (PRF), o trânsito da rodovia entre o KM 353 e o KM 330 está interditado. A equipe de reportagem do TNOnline tenta contato com a equipe da ProForte.

Casos semelhantes ocorreram em Araçatuba (SP), em agosto de 2021, e também em Criciúma (SC) e Cametá (PA).