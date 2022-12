Assaltante de hotéis morre em confronto com a polícia no Paraná

Da Redação

As câmeras de seguranças dos estabelecimentos auxiliaram as autoridades na identificação do criminoso

Um assaltante especializado em roubos de hotéis foi morto durante um confronto com a Polícia Militar (PM), em Foz do Iguaçu, no Paraná. A morte teria acontecido enquanto o homem estava hospedado próximo à rodoviária da cidade.

De acordo com informações da PM, o suspeito, que não teve a identidade revelada, assaltou cerca de 20 hotéis em um período de 4 meses. As câmeras de seguranças dos estabelecimentos auxiliaram as autoridades na identificação do criminoso.

O assaltante entrava nos hotéis com arma de fogo em punho, utilizando uma máscara no rosto e então abordava os recepcionistas do local pedindo o dinheiro. O homem tinha passagens na polícia por roubo, homicídio, disparo de arma de fogo e violência doméstica.





Fonte: Informações RicMais.

