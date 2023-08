Asfalto Novo, Vida Nova: Governo libera R$ 5 milhões para Rio Bom

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (8) os contratos para a liberação de mais de R$ 20,8 milhões do programa Asfalto Novo, Vida Nova para os municípios de Francisco Alves, Rio Bom, São Pedro do Paraná, Iguatu e Diamante do Sul. Os recursos serão usados para que as cidades consigam pavimentar todas as ruas, implantar calçamento e instalar iluminação em LED em toda a área urbana dos municípios.

Lançado em abril, o programa Asfalto Novo, Vida Nova é uma parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e as prefeituras, e vai destinar, ao todo, R$ 500 milhões a 160 municípios com até 7 mil habitantes. Esta é a primeira fase do programa, executado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid). A meta é atender, até 2025, 100% das cidades paranaenses com até 25 mil habitantes.

"Nós estamos asfaltando 100% dos municípios de até 7 mil habitantes, com calçada, pavimentação, iluminação de LED, com galerias pluviais. É um pacote completo. É o maior programa de pavimentação do Brasil", afirmou o governador Ratinho Junior.

"Esta é uma ação que melhora a qualidade de vida do cidadão paranaense com asfalto de qualidade, galerias d’água que ajudam a evitar alagamento e também aumentam a durabilidade do asfalto, calçadas com acessibilidade para pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, para as crianças e ainda a troca da iluminação de LED. Então é uma grande ação que melhora a qualidade de vida dos municípios e fortalece o Paraná como um dos melhores IDHs do País”, complementou o secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel.

FRANCISCO ALVES

Com investimento de R$ 5 milhões do Governo do Estado e contrapartida de R$ 147 mil do município, Francisco Alves, no Noroeste do Paraná, usará os recursos para completar a pavimentação da cidade, principalmente no distrito de Rio Bonito.

“São áreas mais periféricas, que nem sempre conseguem receber investimentos, então é uma ação que vai mudar a vida das pessoas que vivem neste distrito, porque ele será finalmente integrado ao restante da cidade”, comemorou a prefeita Milena Silva Rosa.

DIAMANTE DO SUL

A cidade de Diamante do Sul, na região Centro-Sul do Estado, será contemplada com R$ 4,8 milhões para finalização da pavimentação asfáltica da cidade, principalmente nas regiões mais distantes do centro do município. O município, que não tinha iluminação em LED, vai trocar todo o sistema da cidade. A contrapartida municipal será de R$ 153 mil.

“Estes investimentos são muito significativos para os municípios pequenos. O asfaltamento traz inclusão para as pessoas. Então estas obras vão trazer qualidade de vida às pessoas”, afirmou o prefeito Darci Tirelli.

RIO BOM

Os cerca de 3 mil habitantes do município de Rio Bom, no Vale do Ivaí, vão ser atendidos com o primeiro lote de investimentos, no valor de R$ 2 milhões, ainda em agosto. Outros R$ 3 milhões devem completar os investimentos em pavimentação, calçamento e iluminação no município. “O primeiro lote vai contemplar 12 ruas da cidade, que ainda não têm pavimentação. A cidade está ficando mais bonita e a autoestima das pessoas vai melhorar”, explicou o prefeito Moisés Andrade.

IGUATU

Na região Oeste do Paraná, Iguatu usará os recursos do Governo do Estado para finalizar o asfaltamento da área urbana do município. Com a finalização da obra, os 2,2 mil habitantes da cidade terão pavimentação e iluminação em LED. “Todas as áreas laterais do município receberão estas obras, que não seriam possíveis com recursos próprios”, disse o prefeito Vlademir Barella.

SÃO PEDRO DO PARANÁ

Com 2,2 mil moradores, São Pedro do Paraná, na região Noroeste do Estado, também vai reformar todo o calçamento da cidade, com acessibilidade, além do asfaltamento das ruas e da instalação de iluminação pública. As obras devem ser realizadas principalmente nas regiões de dois conjuntos habitacionais que atualmente ainda não contam com este tipo de estrutura instalada. “Temos muito a agradecer ao Governo do Estado por este repasse”, afirmou a prefeita Neila Fernandes.





PRESENÇAS – Acompanharam a liberação o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes; e os deputados estaduais Alexandre Curi, Artagão Junior, Gugu Bueno, Luiz Claudio Romanelli, Marcel Micheletto e Soldado Adriano José.

