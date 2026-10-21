Às vésperas do vestibular da UFPR, estudantes terão revisão gratuita durante a madrugada

Estudantes que se preparam para a prova de fase única do vestibular 2027 da Universidade Federal do Paraná (UFPR), marcada para 1º de novembro, terão uma oportunidade diferente de revisão em Curitiba. Entre as 23h do dia 23 de outubro e as 6h do dia 24, o Teatro Fesp sediará o "Madrugadão", um evento gratuito que reunirá sete horas de aulas preparatórias ininterruptas com a temática de Halloween.

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Promovido pelo Pré-Vestibular Dynâmico, o encontro visa mesclar aprendizado, integração e descontração. Ao longo da madrugada, os professores revisarão os principais conteúdos das disciplinas e esclarecerão dúvidas em um ambiente totalmente decorado para o Dia das Bruxas. Os docentes estarão fantasiados e os alunos também são convidados a participar a caráter. A programação inclui um concurso de fantasias com premiação, cabine fotográfica e um café da manhã para encerrar os estudos. Segundo o coordenador do curso, Sérgio Garcia Junior, a estratégia busca reforçar o conhecimento e aumentar a confiança dos candidatos por meio de uma abordagem menos exaustiva.

A preparação final continuará no dia 31 de outubro, sábado que antecede a prova, quando a instituição promoverá seu tradicional aulão de véspera no Círculo Militar do Paraná, com a expectativa de reunir mil vestibulandos.

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As inscrições para ambos os eventos são gratuitas, com vagas limitadas, e validadas mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os interessados podem garantir a participação presencialmente na secretaria do curso, localizada no Largo Coronel Enéas, 14, no Centro de Curitiba. O cadastro também pode ser feito via WhatsApp pelos números (41) 9722-4341, para o Madrugadão, e (41) 9279-5784, para o aulão de véspera. O Teatro Fesp, palco da revisão da madrugada, fica na Rua Doutor Faivre, 141, também na região central da capital paranaense.