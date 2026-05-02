Árvore de grande porte cai sobre carro durante vendaval em Maringá

Um carro ficou destruído após ser atingido por uma árvore de grande porte durante a forte ventania que atingiu Maringá na tarde deste sábado, 2. O caso foi registrado na Avenida Dr. Alexandre Rasgulaeff. Apesar do susto e dos danos causados ao veículo, ninguém ficou ferido. O proprietário do automóvel estava em um estabelecimento próximo no momento da queda.

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A árvore atingiu principalmente a parte traseira do carro, causando grandes avarias. Com o impacto, a via ficou parcialmente interditada. Um poste também foi derrubado na mesma região, deixando fios espalhados pelo asfalto e exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para isolar a área e garantir a segurança até a remoção dos obstáculos. Servidores da Prefeitura de Maringá também foram acionados para realizar a retirada da árvore e do poste, além de atuar na liberação do trânsito.

O incidente acontece em meio ao alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para Maringá e outros 358 municípios do Paraná. O aviso, classificado como de perigo potencial, prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Também existe possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

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Com informações do GMC Online