Árvore 'canibal' é descoberta no Paraná por pesquisadores da UFPR

Uma árvore "canibal" foi descoberta na região da cidade de Jaguariaíva, no nordeste do Paraná, de acordo com pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A instituição de ensino superior publicou um estudo no periódico científico "Forest Systems" recentemente detalhando a novidade.

continua após publicidade

A descoberta aconteceu em uma plantação de pínus, em um solo pouco fértil. Os pesquisadores notaram que um dos pínus obtém nutrientes para fazer crescer a raiz em troncos de pinheiros em decomposição.

- LEIA MAIS: Gêmeas idênticas comemoram aniversário de 100 anos juntas

continua após publicidade

Devido à escassez de sais minerais, o fenômeno chamado de "fitocanibalismo" é uma estratégia das plantas para conseguir a fertilidade de outras plantas para sobreviver. "Quando suas companheiras sucumbem à morte, as raízes das plantas sobreviventes se estendem", detalham os pesquisadores na publicação.

O que é o pínus?

O pínus é uma espécie originária do hemisfério norte. No Brasil, diversas espécies foram introduzidas há mais de cem anos, trazidas pelos imigrantes europeus. Atualmente, as espécies mais plantadas para fins produtivos são oriundas do Leste e Sudeste dos Estados Unidos.

O gênero Pinus apresenta mais de 100 espécies. No país, foi utilizado inicialmente para fins ornamentais. Somente a partir da década de 1960 é que se iniciou o plantio de pínus em escala comercial, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. A sua madeira é usada, principalmente, pelas indústrias de madeira serrada e laminada, chapas, resina, celulose e papel.



Siga o TNOnline no Google News