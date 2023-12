Árvore cai em cima de carro durante temporal e mata homem de 36 anos

Uma tragédia foi registrada durante um temporal na manhã deste sábado (23). Um homem de 36 anos morreu após uma árvore de aproximadamente 35 metros de altura cair sobre seu veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, o acidente ocorreu em uma estrada rural que fica a poucos metros da BR-373, em Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná.

A vítima, que até o momento não teve a identidade revelada, morreu na hora. O filho dele, de 10 anos, também estava no automóvel quando o acidente ocorreu, porém, o menino conseguiu sair do interior do veículo.

A criança pediu ajuda para pessoas que transitavam pelo local. A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi submetida a exames e recebeu os cuidados devidos.

Os bombeiros informaram que chovia bastante no momento da queda.

Com informações do G1.

