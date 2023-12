Árvore cai durante temporal e atinge pedestre em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 40 anos foi atingido por parte de uma árvore durante um temporal registrado neste sábado (2) em Londrina, no norte do Paraná. O caso aconteceu ao lado do Lago Igapó.

Segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu um traumatismo craniano. A corporação informou que o homem caminhava na calçada quando a árvore de grande porte desabou durante o forte vento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), instalado no aeroporto regional, as rajadas passaram dos 64 Km/h.

Muitas árvores caíram pelo município durante o temporal. Algumas ruas e avenidas ficaram interditadas.

Conforme a Copel, aproximadamente três mil unidades consumidoras estão desligadas.

As informações são do g1

