Artesão cria miniatura da casa de Chitãozinho & Xororó no PR; veja

A dupla viveu a infância em Rondon, no Noroeste do Paraná

Ah, a arte! O artesão paranaense Osmar Sarabia Garcia está chamando atenção depois de ter criado uma miniatura da casa onde a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó viveu durante a infância na cidade de Rondon, no Noroeste do Paraná. Com detalhes minuciosos, a maquete é impressionante. Veja no final da matéria.

continua após publicidade

A peça foi encomendada pela fã Ariadne Braga Bomfim Clímaco, moradora de Maringá, também na região Noroeste. O presente foi entregue aos cantores durante uma apresentação no Estado. "É uma cópia exata da casinha que a gente morou. [...] Foi aqui que tudo começou", se emocionou Xororó.

- LEIA MAIS: PR reforça áreas verdes com plantio de 8,5 milhões de mudas desde 2019

continua após publicidade

Conforme Osmar, que também mora em Maringá, quando a fã o procurou com a ideia do presente ele hesitou em aceitar a encomenda. Ainda de acordo com ele, havia apenas uma foto da parte de fora da casa como referência do imóvel onde os músicas viveram. Veja:

Foto por Reprodução

O artesão, no entanto, aceitou o pedido e não desistiu. Após pesquisas, Osmar e Ariadne encontraram um episódio do programa "Caldeirão do Huck", no qual uma réplica da casa foi montada com base em relatos de familiares da dupla sertaneja. "O que eu gosto é que as pessoas, quando recebem uma obra minha, sejam realmente movidas pelo sentimento de que ela morou ali. Ela se transporta, ela passa a viver, pelo menos na imaginação, quando ela era criança, as coisas que aconteceram naquela casa. Então, isso, para mim, é o maior pagamento que tem", conta Osmar.

Durante o processo de produção, o artesão precisou contar com a criatividade e com a perspicácia. A partir da foto, Osmar conseguiu criar uma escala para a reprodução casa. O resultado é impressionante: "Eu não tinha medidas, eu não tinha nada, mas me toquei que uma tábua, dessas de casa, medem 22 centímetros, e as mata-juntas 4 ou 5 centímetros. Eu fui medindo, contando as tábuas, e consegui fazer a planta da casa e depois finalizei", relembra.

continua após publicidade

Veja detalhes da miniatura:

Foto por Reprodução

Foto por Reprodução

Foto por Reprodução

Foto por Reprodução

continua após publicidade

Foto por Reprodução

Foto por Reprodução

*Com informações g1 Paraná.



Siga o TNOnline no Google News