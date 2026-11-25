



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que a força da correnteza arrasta uma casa inteira pelas ruas de Verê, no Sudoeste do Paraná, durante o temporal desta terça-feira (24). As imagens também registram o desespero do homem que filma a cena diante da dimensão do estrago. "Minha nossa senhora, arrancou toda a casa do cara. Meu Deus do céu, gente. Um dilúvio, um dilúvio", exclamou. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Além da residência levada pela enxurrada, a força das águas destruiu comércios, calçadas e trechos do próprio asfalto no município. A gravação se tornou um dos principais registros da gravidade dos temporais provocados pela passagem de uma frente fria pelo estado, que causaram alagamentos, enxurradas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Casa foi arrastada pela força das águas na cidade de Verê - Foto: Reprodução/Redes Sociais Casa foi arrastada pela força das águas na cidade de Verê - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Balanço de vítimas e estragos no Paraná

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O boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h contabilizou 10.837 pessoas afetadas em todo o estado, com 2.454 desalojados e 242 desabrigados, além de 1.655 imóveis danificados e 13 casas destruídas. Ampére concentra o maior número de atingidos, com 4.702 pessoas, seguida por Palmas, no Sul, com 1.400, enquanto abrigos foram estruturados em Francisco Beltrão, Nova Esperança do Sudoeste, Ampére e Santo Antônio do Sudoeste, e equipes com embarcações atuam no socorro a moradores ilhados no Sudoeste. Até o momento, há a confirmação de seis óbitos.

Em Verê, a catadora de recicláveis Marilene Rodrigues, de 35 anos, morreu após ser arrastada pela enxurrada na terça-feira ao sair de casa para tentar salvar o cachorro da família. Ela ainda tentou se segurar no telhado antes de ser levada pela correnteza. O corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira.

Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, o casal de idosos Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, morreu afogado dentro de casa na segunda-feira (23), quando a água atingiu cerca de 1,6 metro de altura no imóvel. Antonio havia passado por uma cirurgia e tinha mobilidade reduzida, e dois filhos do casal, de 40 e 50 anos, sofreram ferimentos leves ao tentar resgatá-los.

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Na região central do estado, em Mato Rico, o agricultor Ivanildo Mendes, de 25 anos, voltava do trabalho de motocicleta na terça-feira quando tentou atravessar uma estrada alagada e acabou arrastado para um rio, sendo encontrado a cerca de 500 metros da ponte após duas horas e meia de buscas. Outras duas mortes foram registradas na terça-feira em Nova Esperança do Sudoeste, onde o Corpo de Bombeiros confirmou os óbitos de um idoso e de uma idosa, sem divulgar nomes, idades ou circunstâncias.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Destruição no Sudoeste

A intensidade da chuva na região Sudoeste exigiu a mobilização do Corpo de Bombeiros e de voluntários com embarcações para o resgate de moradores ilhados. Em Nova Esperança do Sudoeste, vídeos registraram automóveis sendo arrastados pela correnteza e uma casa inundada até o telhado. A água invadiu comércios, transformou as ruas em um lamaçal e levantou o asfalto da rodovia de acesso ao município, deslocando a pista por vários metros.

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Foto: Tiago Prado Foto: Tiago Prado

Em Coronel Vivida, por exemplo, a enxurrada invadiu uma farmácia durante a tarde de terça-feira e causou um prejuízo estimado pelo proprietário em R$ 300 mil apenas em mercadorias. Vídeos gravados no interior do local mostram a água tomando os corredores, arrastando embalagens, tombando móveis, retorcendo estruturas metálicas e destruindo parte do forro. Três pessoas estavam no imóvel no momento da inundação e conseguiram sair em segurança, mas os danos estruturais e ao mobiliário ainda não foram calculados.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais



