"Arraiá na Praça" movimenta fim de semana em Faxinal; veja programação

O fim de semana será movimentado para os moradores de Faxinal, no Norte do Paraná. A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Educação e Cultura e Cecom, organiza a 3ª edição do "Arraiá na Praça". A entrada para a festa junina é gratuita.

Começando na noite desta sexta-feira (30/6) até domingo (2/7), o evento será realizado na praça Dealcides Bahls e contará com show todos os dias, além de quadrilhas, apresentações culturais e show de prêmios.

A Prefeitura de Faxinal divulgou a programação do Arraiá na Praça. A abertura da festividade será nesta sexta (30) com quadrilha e apresentação musical das crianças do Cecom e idosos da Melhor Idade. A noite também será agitada com um show do Trio Magujé.

No sábado (1/7), a festa continua com praça de alimentação durante todo o dia. Às 14 horas, um show de prêmios está programado e, às 19 horas, apresentações musicais com as crianças do Cecom, Melhor Idade e show com o "Grupo as Cores do Samba".

Para fechar com chave de ouro, no domingo (2/7), a festa começa a partir das 10 horas, com a praça de alimentação. Novamente às 14 horas, um show de prêmios foi organizado e às, 19 horas, apresentações culturais e quadrilha.

Veja os prêmios do "bingo": Foto por Prefeitura de Faxinal Prêmios de show de prêmio

