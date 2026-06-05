Arraiá da São Judas promete três dias de festa, shows e gastronomia típica em Maringá

A comunidade de Maringá já pode preparar o traje caipira para a 4ª edição do Arraiá da São Judas, que começa nesta sexta-feira (5) e segue até o próximo domingo (7) na Praça das Palmeiras, no Parque das Palmeiras.

Promovido pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Judas Tadeu, o evento junino une fé, cultura popular, brincadeiras e gastronomia típica com entrada gratuita e uma programação especial projetada para atrair famílias de diversas regiões da cidade durante os três dias de festa.

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A abertura oficial acontece na noite desta sexta-feira, às 19h30, com a celebração da missa do evento, seguida pela apresentação musical dos Violeiros Amigos dos Jaspion.

No sábado (6), o público poderá aproveitar as barracas de comidas típicas e as brincadeiras a partir das 16h, em uma tarde que reserva ainda atrações culturais como o Teatro Caipira, a tradicional Quadrilha e um show com a dupla Thiago Fogaça e Marcelo Sanfoneiro.

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O último dia do evento, no domingo, terá início logo pela manhã com a realização de missas às 8h e às 10h. Logo após, às 11h, será servido um almoço festivo para os participantes, servindo de esquenta para o tradicional Bingão do Padre, marcado para as 14h, que neste ano terá um prêmio principal de R$ 1 mil em dinheiro.

O encerramento do Arraiá da São Judas contará também com o concurso para a escolha da Rainha da Festa e uma apresentação do Grupo Herança, fechando o ciclo de confraternização da comunidade maringaense.

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Com informações de GMC Online.