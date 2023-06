Arquidiocese pode pedir reconhecimento de santidade de Luan e Karoline

O Setor Juvenil da Arquidiocese de Londrina publicou uma carta oficial nesta terça-feira (20) em sua página na internet e afirmou que avalia, com "discernimento e esperança", a solicitação para um processo de reconhecimento da santidade de Karoline Verri Alves, 17, e Luan Augusto, 16. Os jovens são vítimas de um ataque no Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná, na última segunda-feira (19).

continua após publicidade

Ainda na carta, a Arquidiocese também reconheceu publicamente a virtuosa trajetória de vida dos jovens, além da santidade do relacionamento que viviam há cerca de um ano. A participação deles na comunidade cristã, nos sacramentos e na vida do apostolado também foram evidenciados.

- LEIA MAIS: Jovem morto em escola é sepultado com homenagens de amigos

continua após publicidade

O padre Dirceu Reis, assessor do Setor Juvenil, convocou uma jornada espiritual, onde todos os grupos de orações formados por adolescentes e jovens devem rezar o Santo Terço e adoração ao Santíssimo Sacramento pelo descanso eterno de Karoline e Luan. "A jornada espiritual deve seguir até a próxima segunda-feira, 26 de junho de 2023. Os jovens unidos em oração, rezando uns pelos outros, um gesto de fé e solidariedade”, afirmou o padre.

A Arquidiocese de Londrina também frisou na carta que os adolescentes "viveram a santidade, abraçando com entusiasmo a sua vocação". De acordo com o padre Luciano Macedo, que é responsável pela Paróquia Santo Antônio, Karoline Verri o procurou na manhã de segunda-feira (19), antes do ataque, para se confessar. Segundo o religioso, ela sempre queria estar preparada para este momento.

Conforme o texto, Karoline e Luan já são reconhecidos como intercessores e inspiração para a juventude. "A santidade é sempre original, como dizia o Beato Carlos Acutis: 'não há santidade de fotocópia, a santidade é original, é a minha, a tua, a de cada um de nós. É única'. Sim, o Senhor tem um plano de amor para cada um, tem um sonho para a tua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós", finalizou a carta da Arquidiocese.

Para ler na íntegra, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News