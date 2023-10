Armazém de grãos é destruído por vendaval no Centro-Oeste do Paraná

Um armazém de grãos de uma cooperativa foi completamente destruído em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Oeste do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (12).

Um vendaval arrancou parte do telhado da estrutura que foi abaixo. No local restaram apenas alguns bags com grãos e partes retorcidas do que antes era um armazém.

- LEIA MAIS: Paraná segue em alerta laranja com ventos de até 100 km/h

Além da cooperativa, residências e prédios foram danificados no município pela força dos ventos.

A Coprossel, proprietária do armazém, emitiu uma nota a respeito dos danos causados na estrutura.

Veja a nota:

A Cooperativa de Produtores de Sementes Coprossel, sediada em Laranjeiras do Sul informa que na madrugada desta quinta-feira (12) um forte vendaval danificou grandemente uma das Unidades da Cooperativa no município de Rio Bonito do Iguaçu.

A diretoria e colaboradores da Cooperativa estão tomando toda as medidas para avaliar os danos que foram decorrentes do sinistro climatológico que acometeu a região.

Informa ainda que os estragos na Unidade de recebimento de grãos foram apenas materiais e graças a Deus sem vítimas.

Todas as medidas e encaminhamentos necessários já estão sendo realizados de modo a minimizar os prejuízos causados pelo vendaval e retornar o mais breve possível o atendimento aos produtores.

O recebimento da safra segue normal na outra Unidade Coprossel no mesmo município a qual está apta para receber a safra local.

