Armas irregulares e drogas são apreendidas no quartel da Rotam, no PR

As investigações contra os dois policiais militares começou em outubro de 2021

O desdobramento de uma investigação do Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a corregedoria da Polícia Militar (PM), resultou na apreensão de armas irregulares e drogas no quartel sede da unidades de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), em Londrina, norte do estado, nessa terça-feira (20).

Segundo as informações do MP, os objetos foram encontrados durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra dois policiais militares da Rotam. Eles são investigados por tentarem extorquir um comerciante da cidade.

As ordens judiciais foram cumpridas nas casas dos suspeitos e o terceiro no quartel.

De acordo com o Gaeco, as armas e as drogas estavam escondidas em forros e em pneus do quartel. Ao todo, foram encontradas armas de fogo, incluindo uma submetralhadora de fabricação artesanal, munição, um rádio comunicador e porções de cocaína, crack e maconha.

"Uma das finalidades é identificar a origem e também a autoria, ou seja, a quem pertenciam esses objetos. Assim que for confirmada a participação de cada um, novas medidas poderão ser requeridas ao juízo criminal", afirmou o coordenador do Gaeco de Londrina, Jorge Barreto da Costa.

As investigações contra os dois suspeitos começaram em outubro de 2021, após o Gaeco receber uma denúncia de que eles exigiram armas e R$ 10 mil em dinheiro para não prender um comerciante por tráfico.

Na casa dos suspeitos o Gaeco apreendeu celulares e R$ 8 mil em dinheiro, com origem não comprovada.

fonte: Reprodução/RPC Havia diversas drogas na instalação do quartel da PM

