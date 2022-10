Armado com faca, aluno de 11 anos ameaça colega em escola no PR

Da Redação

O menor foi contido pelo diretor da instituição de ensino

Uma ocorrência em um colégio do município de Medianeira, Oeste do Paraná, preocupou pais e autoridades da educação. Nesta quarta-feira (19), um aluno, de apenas 11 anos, apontou e ameaçou um colega com uma faca. As informações são do Canal HP.

O garoto teria agido com o intuito de um "acerto de contas". Conforme informações, o estudante estaria sofrendo bullying por parte do colega, o menino teria sido empurrado nas filas, zombado e sofrido outras situações desagradáveis.

Nesta quarta (19), o aluno teria se revoltado e apontado a faca para o outro estudante. O menor foi contido pelo diretor da instituição de ensino e a informação é que o colégio não estava ciente do bullying que estava ocorrendo entre as crianças. A escola deve tomar as providências necessárias.

A Polícia Militar da Patrulha Escolar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. O fato foi encaminhado para o Conselho Tutelar.





Fonte: Informações Canal Hp.

