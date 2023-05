Arma de guarda municipal dispara dentro de hospital, em Maringá

Um disparo de arma de fogo mobilizou equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no final da manhã desta quarta-feira (31), em um consultório médico localizado na cidade de Maringá, no Noroeste do Estado.

Conforme informações apuradas pela RICtv, um agente da Guarda Municipal teria ido realizar exames em uma clínica de um hospital na Avenida Independência, quando, ao retirar o colete, a arma de fogo disparou.

O tiro teria atingido apenas o chão e não há informações de feridos. A PMPR e a Guarda Municipal estiveram no local para coletar informações e registrar o boletim de ocorrência.

O hospital publicou uma nota de esclarecimento confirmando que não há feridos e que os procedimentos administrativos do incidente estão sendo apurados.

