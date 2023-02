Arilson assume 2º mandato e promete defender bandeiras dos paranaenses

Da Redação

Deputado estadual Arilson Chiorato (PT) foi eleito com com 76.788 votos

Eleito com 76.788 votos, o deputado estadual Arilson Chiorato (PT) assumiu nesta quarta-feira (01/02) o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Na oportunidade, o parlamentar agradeceu os votos recebidos e reafirmou as bandeiras levantadas não só durante a campanha, mas nos últimos quatro anos de mandato, em especial a defesa de um pedágio justo aos paranaenses, a luta contra a privatização da Copel e a vigilância diária aos direitos dos trabalhadores.

“Sentimento de gratidão aos 76.788 paranaenses que acreditaram e confiaram seu voto no nosso projeto. Hoje tomamos posse e iniciamos nosso segundo mandato. Seguimos na luta em defesa do povo paranaense”, ressalta.

O parlamentar também destaca sua atuação em Brasília, para discutir pautas pertinentes e buscar recursos ao Paraná. “Meu compromisso é dar voz aos reais interesses dos paranaenses, como nos casos Copel e pedágio. Iniciamos 2023 com diálogo direto com o Governo Federal, o que possibilita uma nova discussão de ambos os casos. A nossa luta é por um pedágio mais justo, sem as falhas já apontadas e comprovadas por técnicos, assim como no caso da Copel. São dessas lutas que vêm a força, a determinação e o compromisso para trabalhar mais quatro anos”, afirma deputado Arilson ao ser nomeado para o segundo mandato.

Ele reforça ainda que permanecerá vigilante e atuante na defesa dos trabalhadores, de todos os setores, da educação pública de qualidade e da agricultura familiar. “Continuarei na oposição crítica e construtiva ao governo, expondo não só os erros, mas propondo soluções, porque o meu compromisso é com as 76.788 pessoas que depositaram em mim a sua confiança, para que eu as representassem”, ressalta.

Em seu primeiro mandato, o deputado Arilson Chiorato deu voz a temas importantes, o que fez com que o número de votos passasse de 36.494 mil para 79.788, um crescimento de 110%, que representa 40.294 votos recebidos a mais do que nas eleições de 2018 e o colocou entre os dez mais votados do Paraná.

