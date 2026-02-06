Arilson anuncia oficialmente pré-candidatura a deputado federal

Ao lado do seu grupo político, lideranças, apoiadores e do seu time, o deputado estadual Arilson Chiorato (PT) anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (06), que irá disputar as próximas eleições em busca de uma das 30 vagas do Paraná na Câmara dos Deputados. O anúncio oficial da pré-candidatura a deputado federal aconteceu após tradicional reunião de planejamento anual do mandato, realizada em Apucarana (PR).

O nome de Arilson se confirmou após pedido do presidente Lula de fortalecer a base governista no Congresso. No Paraná, a atual ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), tem conduzido as articulações. Inclusive, Gleisi abriu mão da disputa para a Câmara para concorrer ao Senado.



“Essa decisão é uma construção coletiva e tem por objetivo fortalecer a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Além de pensarmos na reeleição do presidente Lula, precisamos pensar na governabilidade e, para isso, a presença de deputados e senadores alinhados com a pauta de reconstrução do Brasil é essencial”, avalia o deputado Arilson, que também preside a sigla no Paraná.

De acordo com Arilson, as articulações estão em construção e vão continuar nos próximos meses. “A intenção não é só fortalecer o Congresso, mas também as assembleias estaduais. Entendemos que precisamos ocupar esses espaços, que são tão valiosos na definição das políticas públicas”, afirma.

Trânsito em Brasília

Arilson, que está em seu segundo mandato como deputado estadual, já transita por Brasília (DF) há anos. Na capital federal, ele já foi chefe de gabinete de Gleisi Hoffmann (PT), entre 2014 a 2016, quando ela exercia o mandato de senadora. Também já foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral do Paraná e trabalhou como assessor parlamentar de Enio Verri, na Assembleia Legislativa.

“Essa bagagem me permitiu conduzir o mandato de forma propositiva, não delimitando a atuação política a Assembleia Legislativa. Um exemplo recente foi a articulação em Brasília, no Ministério da Fazenda, para reduzir a dívida de Apucarana”, comenta.

Já na Assembleia, Arilson, enquanto deputado estadual, se destaca pela fiscalização rigorosa do Executivo, pelo enfrentamento a processos de privatização de empresas estratégicas, como a Copel e a Celepar, e pela defesa da transparência na gestão pública. Também tem papel ativo em debates, que impactam a vida dos paranaenses, como os modelos de concessão de rodovias, que se colocou contrário.

“São bandeiras com essas que vamos continuar defendendo na Câmara dos Deputados. A minha pré-candidatura nasce do diálogo com movimentos sociais, lideranças políticas e da confiança construída ao longo da minha trajetória pública”, diz Arilson.