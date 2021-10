Da Redação

Argentina reduz burocracia para entrada em Porto Iguaçu

Buscando estimular o turismo no município, que é ligado a Foz do Iguaçu, a cidade de Porto Iguaçu facilitou o acesso dos brasileiros a Argentina.

Brasileiros e paraguaios que quiserem entrar em Porto Iguaçu, na Argentina, terão acesso facilitado para visitação no município pela Ponte Tancredo Neves, que tem ligação com o Brasil por Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A fronteira foi reaberta no dia 27 de setembro com diversas restrições para a entrada de brasileiros, com protocolos de prevenção à Covid-19.

Para estimular o turismo na cidade, que depende economicamente do setor, o governo municipal reduziu essas exigências. Confira abaixo os procedimentos:

Protocolo para entrada no país

- Teste de Covid PCR (feito até 72 horas antes) ou teste rápido gratuito (realizado na aduana argentina);

- Declaração jurada não é mais necessária para a visitação em Porto Iguaçu, apenas para trânsito em cidades mais distantes da fronteira;

- Comprovante de vacinação completa contra a Covid, com última aplicação ocorrida há pelo menos 14 dias;

- Documento de identidade (RG) ou passaporte para todos, inclusive para condutores .