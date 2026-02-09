Áreas de escape da BR-376 evitam dois acidentes no fim de semana no PR





Dois caminhões utilizaram as áreas de escape da BR-376, na Serra do Mar, entre o Paraná e Santa Catarina, após apresentarem falhas mecânicas no último fim de semana. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, ambos os motoristas saíram ilesos das ocorrências.

Os incidentes ocorreram em pontos distintos da rodovia paranaense, em um intervalo de menos de 24 horas:

O primeiro aconteceu às 20h55 do sábado (07), quando um caminhoneiro entrou no dispositivo localizado no km 671,5 após perceber que o sistema de freios não estava respondendo.

Já o segundo foi durante a manhã de domingo (08), momento que outro veículo de carga utilizou a área de escape do km 667,1, também devido a problemas nos freios.

O trecho sob concessão conta com duas estruturas em operação - Foto: Reprodução/Câmeras de segurança O trecho sob concessão conta com duas estruturas em operação - Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

Histórico de segurança

As áreas de escape são projetadas para interromper o movimento de veículos pesados de forma segura em descidas de serra. O trecho sob concessão conta com duas estruturas em operação.

De acordo com o levantamento da Arteris, desde a implementação do primeiro dispositivo em 2011, 1.266 vidas foram salvas na rodovia — cálculo baseado no número de ocupantes dos veículos que utilizaram o recurso.