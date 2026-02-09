Leia a última edição
Áreas de escape da BR-376 evitam dois acidentes no fim de semana no PR

Os incidentes ocorreram em pontos distintos da rodovia, em um intervalo de menos de 24 horas

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 15:00:35 Editado em 09.02.2026, 15:05:35
Dois caminhões utilizaram as áreas de escape da BR-376, na Serra do Mar, entre o Paraná e Santa Catarina, após apresentarem falhas mecânicas no último fim de semana. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, ambos os motoristas saíram ilesos das ocorrências.

Motorista embriagado atropela e mata mulher de amigo após briga em praia do PR

Os incidentes ocorreram em pontos distintos da rodovia paranaense, em um intervalo de menos de 24 horas:

O primeiro aconteceu às 20h55 do sábado (07), quando um caminhoneiro entrou no dispositivo localizado no km 671,5 após perceber que o sistema de freios não estava respondendo.

Já o segundo foi durante a manhã de domingo (08), momento que outro veículo de carga utilizou a área de escape do km 667,1, também devido a problemas nos freios.

Áreas de escape da BR-376 evitam dois acidentes no fim de semana no PR
AutorO trecho sob concessão conta com duas estruturas em operação - Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

Histórico de segurança

As áreas de escape são projetadas para interromper o movimento de veículos pesados de forma segura em descidas de serra. O trecho sob concessão conta com duas estruturas em operação.

De acordo com o levantamento da Arteris, desde a implementação do primeiro dispositivo em 2011, 1.266 vidas foram salvas na rodovia — cálculo baseado no número de ocupantes dos veículos que utilizaram o recurso.

