Área de escape salva vida de mais um caminhoneiro; veja o vídeo

O motorista e o ocupante de um caminhão tiveram as vidas salvas na área de escape do km 671 da BR-376, no Litoral do Paraná, sentido Santa Catarina na tarde da terça-feira (20). O registro foi divulgado pela concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, em suas redes sociais. Vejo o vídeo abaixo.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Segurança na travessia de trens será discutia na Assembleia Legislativa



A gravação mostra quando o caminhão perde os freios e adentra em alta velocidade por 40 metros do dispositivo de segurança, quando consegue parar. O vídeo da Arteris Litoral Sul registra o momento em que o veículo corta um outro para poder acessar o escape e evitar um acidente de grandes proporções na rodovia.



continua após publicidade

Os dois ocupantes do caminhão saíram ilesos. Desde que foi implantada a área de escape, no total, foram salvas mais de 373 vidas, segundo a Arteris. O número inclui os motoristas dos caminhões e passageiros.

Siga o TNOnline no Google News