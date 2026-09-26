Arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto morre aos 100 anos

Morreu na tarde deste sábado (26), aos 100 anos, o arcebispo emérito de Curitiba, Dom Pedro Fedalto. A causa do falecimento não foi divulgada. As últimas homenagens ao líder religioso, com a missa de corpo presente seguida do sepultamento, estão marcadas para a próxima segunda-feira (28), a partir das 10h, na Catedral Basílica de Curitiba. Em comunicado oficial confirmando o óbito, a Arquidiocese de Curitiba informou que todas as celebrações das paróquias durante este fim de semana serão dedicadas à memória do arcebispo.

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Ao longo de sua trajetória religiosa, Dom Pedro Fedalto deixou uma marca profunda na estruturação da Igreja Católica na região. Durante o período em que esteve à frente da Arquidiocese de Curitiba, ele foi responsável pela criação de 74 paróquias e pela ordenação de 74 padres diocesanos. O arcebispo emérito também atuou de forma contundente no acolhimento e incentivo de diversas congregações religiosas, tanto femininas quanto masculinas, expandindo o trabalho pastoral e social na capital paranaense.

A morte do arcebispo gerou comoção no meio político e religioso. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, lamentou o falecimento e anunciou que decretará luto oficial de três dias no município. O chefe do executivo municipal destacou a importância da trajetória do sacerdote para a cidade. "Dom Pedro chegou aos 100 anos de vida deixando um legado que atravessa gerações. Foram mais de sete décadas de sacerdócio e 33 anos à frente da Arquidiocese de Curitiba, sempre com fé, serenidade e uma simplicidade que fazia dele alguém próximo de todos", afirmou o prefeito.