Araucária cai sobre ônibus escolar e destrói veículo no Paraná; vídeo

Uma araucária de grande porte caiu sobre um ônibus escolar na cidade de Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná, durante a noite desta quarta-feira (12). Com a queda da árvore, a parte traseira do coletivo ficou completamente destruída.

continua após publicidade

De acordo com informações apuradas pela RPC, ninguém estava no veículo no momento do acidente. O ônibus estaria estacionado quando foi atingido pela araucária que caiu devido aos fortes ventos.

- LEIA MAIS: Temporal provoca queda de árvores em municípios da região; saiba mais

continua após publicidade

Um morador do município, identificado como Márcio Luiz Correia da Luz, filmou o veículo destruído. O caso aconteceu no bairro Santo Antonio, próximo ao antigo Centro de Eventos. Veja:

O que diz a Prefeitura:



continua após publicidade

A Prefeitura Municipal de Ipiranga informou que a mesma árvore também atingiu uma casa durante a queda. Apesar dos estragos e prejuízos financeiros, ninguém ficou ferido.

A administração municipal informou, ainda, que por ser período de férias escolares, não há prejuízo ao transporte de alunos. O município também disse providenciará o conserto e que usará um veículo reserva após as férias.





*Com informações g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News