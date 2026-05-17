Araucária cai sobre loja e escritório de abadia durante temporal no PR; monges estavam em oração

Uma grande araucária caiu sobre a loja de produtos monásticos e o escritório de vendas da Abadia da Ressurreição durante o temporal que atingiu Ponta Grossa (PR), nos Campos Gerais, no fim da tarde de sábado (16). A comunidade estava reunida em oração no momento da queda. Ninguém se feriu, mas os prejuízos foram totais.

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"Nós perdemos tudo, tudo o que tinha na loja. Perdemos o que tinha no escritório, perdemos tudo realmente tudo aqui. Nosso estoque foi todo para o chão", disse Dom Bento. A loja atingida abrigava o estoque de produtos produzidos pelo mosteiro e funciona como uma das principais fontes de renda para a manutenção das atividades da abadia. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o valor do prejuízo.



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O temporal também provocou chuva de granizo, ventos fortes, destelhamentos, queda de árvores e falta de energia no município. A Defesa Civil registrou uma rajada de vento de 66 km/h às 19h35 e contabilizou 51 atendimentos relacionados a destelhamentos e uma ocorrência de queda de árvore sobre uma residência. O acumulado de chuva na cidade chegou a 33,2 milímetros, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

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O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender quedas de árvores e ocorrências relacionadas ao vendaval. Cerca de 200 casas foram atingidas e aproximadamente mil pessoas afetadas. A Copel informou que cerca de 20 mil unidades consumidoras chegaram a ficar sem energia durante a noite.