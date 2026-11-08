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Araucária cai sobre escola de aplicação do Enem no Paraná; prova está mantida

Queda destruiu parte do telhado e danificou quatro salas de aula, que já foram isoladas por segurança. Trabalhos de limpeza ocorrem na segunda-feira

Escrito por Da Redação
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Araucária cai sobre escola de aplicação do Enem no Paraná; prova está mantida
Autor Foto: Maycon Bertoldi

O temporal registrado na tarde de sábado resultou na queda de uma árvore de grande porte sobre o teto de um colégio estadual em Curitiba. O prédio afetado é um dos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcado para este domingo. Apesar dos danos estruturais, as autoridades confirmaram que a realização do exame não será prejudicada no local.

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O impacto atingiu diretamente quatro salas de aula. Imediatamente após o desabamento parcial do telhado, as equipes responsáveis isolaram os ambientes danificados para afastar qualquer risco. Como o restante da estrutura da unidade de ensino passou por avaliação e não apresenta perigo, a orientação oficial é que os candidatos inscritos compareçam normalmente para fazer a prova.

O incidente foi consequência de uma forte tempestade que atingiu a capital paranaense, acompanhada de ventos que ultrapassaram a marca de 70 km/h. A força da tormenta provocou cerca de 300 quedas de árvores na cidade, além de destelhamentos e cortes no fornecimento de energia.

A retirada completa do tronco e dos galhos que estão sobre o colégio foi programada pelas equipes de manutenção para a próxima segunda-feira. Até o momento, não foi informado se os reparos afetarão as aulas regulares dos alunos matriculados na instituição ao longo da semana.

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