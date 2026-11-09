Arapongas e São João do Ivaí têm ganhadores de R$ 1 mil no Nota Paraná

Moradores de Arapongas e São João do Ivaí estão entre os ganhadores dos prêmios de R$ 1 mil do Nota Paraná sorteados nesta segunda-feira (9). Ao todo, o programa distribuiu 100 prêmios nessa faixa a consumidores de 40 municípios.

-LEIA MAIS: Nota Paraná: morador de Toledo leva prêmio de R$ 100 mil no sorteio de novembro

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A edição de novembro reuniu cerca de 3,38 milhões de consumidores que informaram o CPF nas notas fiscais de compras feitas em junho. Ao todo, essas compras geraram 32,28 milhões de bilhetes para o sorteio.

O maior prêmio da edição, de R$ 100 mil, saiu para um morador de Toledo. Uma consumidora de Colombo recebeu R$ 50 mil após concorrer com bilhetes gerados a partir de cinco notas fiscais. O programa também sorteou 8 mil prêmios de R$ 100 e 35 mil de R$ 50.

Cidades com ganhadores de R$ 1 mil

Arapongas, Araucária, Astorga, Cambé, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Curitiba, Esperança Nova, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Iretama, Londrina, Mandaguaçu, Marialva, Maringá, Palmeira, Paranavaí, Perobal, Pinhais, Piraquara, Planalto, Ponta Grossa, Prudentópolis, Quatro Barras, Realeza, Rolândia, São João, São João do Ivaí, São Jorge d’Oeste, São José dos Pinhais, São Tomé, Sertanópolis, Toledo, Ubiratã, Umuarama e União da Vitória.

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Dezembro terá prêmio de R$ 1 milhão

O próximo sorteio está marcado para 10 de dezembro e terá prêmio principal de R$ 1 milhão, além de premiações de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Para concorrer, o consumidor deve se cadastrar no programa e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras no estado. O cadastro e a consulta aos resultados estão disponíveis no site do Nota Paraná.

Com informações do GMC Online.