Arapongas adere ao Concurso “Entre Caminhos do Paraná”; saiba mais

Arapongas vai participar da 2ª edição do projeto “Entre Caminhos do Paraná” - promovido pelo Sesc PR. O convite oficial aconteceu nesta segunda-feira (29) ao prefeito de Arapongas Sérgio Onofre, por meio da técnica de Educação, Lucy Durant Masquetti Pelz, e da assistente Administrativa, Amanda Piveta. O concurso é destinado para estudantes, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e público em geral. Tendo como objetivo o incentivo à valorização dos pontos turísticos do estado do Paraná. “É importante fazermos parte dessas iniciativas. Lutamos muito para conseguirmos uma Unidade do Sesc Senac em Arapongas. E agora, é hora de participarmos de todas essas iniciativas bacanas. A Prefeitura tem dado todo o apoio”, falou Onofre.

Dessa forma, serão selecionados desenhos relacionados às diferentes localidades do estado do Paraná, feito por participantes residentes no estado, conforme as categorias dispostas no edital. O conteúdo do desenho deve, obrigatoriamente, estar vinculado aos pontos turísticos deste Estado. Os desenhos selecionados comporão uma coletânea, contendo o desenho, o título do ponto turístico e do município a qual se refere.

Já estão abertas e seguem até o dia 07 de julho de 2023.

A participação será dividida em categorias: Estudantes (alunos matriculados nos projetos de Educação do Sesc PR); Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e público em Geral. De cada categoria serão selecionadas 30 ilustrações. Não há restrição de idade para participar.

Os autores dos trabalhos selecionados, além de integrar a coletânea, também receberão troféus de participação e um exemplar do compilado das obras. Os cinco primeiros lugares em cada categoria serão premiados com hospedagem de um fim de semana no Hotel Sesc Caiobá, com direito a um acompanhante, e as despesas de deslocamento da cidade do premiado a Curitiba e, depois, a Matinhos serão custeadas pelo Sesc PR.

Divulgação de resultados: até o dia 06 de outubro de 2023, em edital específico, no site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/entrecaminhosdoparana.

Cerimônia de entrega da premiação: 10 de novembro de 2023, conforme Edital de Resultado.

Para acesso ao edital clique AQUI. (vincular na notícia o link do site do Sesc Paraná com acesso ao edital)

Cada participante receberá 1 (um) exemplar da coletânea do concurso e 1 (um) troféu pela participação.Os 5 (cinco) primeiros colocados em cada categoria serão premiados com a hospedagem de um fim de semana no Hotel Sesc Caiobá, com direito a 1 (um) acompanhante.A premiação conterá hospedagem com 2 (duas) diárias, transporte rodoviário do município do candidato à cidade de Curitiba–PR e o translado de Curitiba para Matinhos–PR, com ônibus fretado pelo Sesc.O Hotel Sesc Caiobá oferecerá almoço, jantar e café da manhã.

No Teatro do Sesc da Esquina, em Curitiba–PR, no dia 10/11/2023, das 9h30 às 11h.

O Sesc Paraná se responsabilizará pelo transporte dos 05 (cinco) primeiros colocados de cada categoria para a participação da cerimônia de premiação na cidade de Curitiba e 01 (um) acompanhante de cada participante.

Saiba mais: https://www.sescpr.com.br/edital/concurso-entre-caminhos-do-parana-2a-edicao/

