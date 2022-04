Apucaranenses disputam o Miss Paraná 2022 neste sábado

Da Redação

Acontecerá, neste final de semana, especificamente na sexta-feira (18) e no sábado (19), o Concurso Miss Paraná 2022, na cidade de Maringá. O evento anual será organizado e realizado pela BMW eventos e contará com duas participantes de Apucarana.

As misses Bianca Rafaela da Silva, ganhadora do Miss Apucarana 2021, e Beatriz Bortolato Testa, vencedora do Miss Teenager Apucarana 2021, estarão representando o município no concurso, que será transmitido ao vivo pelo YouTube da organizadora do evento.

A cidade de Apucarana, além das duas competidoras, contará também com a presença de Isadora Fabri, que é a Miss Teenager Apucarana 2019, Miss Teenager Paraná e Brasil. Isadora será a responsável por passar a coroa para a sua nova sucessora.

As misses estão, no momento, hospedadas no Hotel Doral, na região central de Apucarana, enquanto se preparam para o concurso, neste final de semana.