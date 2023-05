Apucaranense que agrediu ex é transferido para Complexo Médico Penal

Da Redação

Daniele Cavalcante Gonçalves foi atacada no dia 9 de maio em Londrina

O apucaranense Gabriel Augusto, de 26 anos, preso após atacar a ex-namorada, a digital influencer Daniele Cavalcante Gonçalves, com golpes de facão em Londrina, foi transferido na manhã desta quinta-feira (18/05) para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi confirmada ao TNOnline pelo advogado Sergio Luis Barroso que representa o jovem juntamente com o advogado João Batista Cardoso.

Conforme a defesa, Gabriel deve ser submetido a exames de insanidade mental para apurar se, de fato, ele tem alguma doença mental. Barroso afirma que a defesa reuniu farta documentação com laudos médicos e receitas de medicamentos do qual o apucaranense faz uso.

"Temos certeza dos problemas psicóticos dele, mas afirmar isso oficialmente só será possível após o exame realizado pelo médico psiquiatra do complexo. Ainda não temos como precisar quando esse exame será feito", informou o advogado.

Barroso reforça que a transferência para o complexo foi um pedido da família para que Gabriel possa ser medicado adequadamente. "É importante para a família que ele esteja em local adequado onde possa receber tratamento médico", reitera.

SURTO PSICÓTICO

A defesa alega que Gabriel estaria em surto psicótico quando atacou Daniele, na noite de 9 de maio. Após o crime, ele fugiu para uma região de mata, avisou a família e logo depois foi internado. Ele já teria agredido outras mulheres, de relacionamentos anteriores, vítimas residentes em Apucarana, Cambé e São Paulo.

A influenciadora foi ferida no rosto e no braço e foi internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Universitário. Segundo informações do HU há possibilidade de que ela receba alta nesta quinta-feira (18).

Gabriel foi preso em uma clínica psiquiátrica em Maringá, também no norte do Estado, após os próprios advogados informarem a localização dele à Polícia Civil.



AGRESSOR PERSEGUIU VÍTIMA

A delegada Carla Gomes, da Delegacia da Mulher de Londrina, falou sobre as investigações do caso em entrevista coletiva na quinta-feira (11), dia em que Gabriel foi preso. O setor de investigação da Polícia Civil descobriu que o apucaranense perseguiu a vítima pela cidade antes do crime.

“Nosso setor de investigação levantou que ele esteve no local de trabalho dela antes de acontecer o fato. Por volta das 15h30, ele estacionou o carro num supermercado e ficou por uma hora aguardando ela sair. Ele perseguiu a vítima em todos os lugares em que ela passou na cidade, porque antes de chegar em casa ela passou numa loja no centro, então ele perseguiu, e chegou a abordá-la na frente da residência”, detalhou Carla.

Ainda de acordo com delegada, o apucaranense, armado um facão, quebrou o vidro do carro e agrediu a ex-namorada. “Ele pediu para que ela saísse do carro, ela não saiu porque temia o que poderia acontecer, mas de posse de um facão ele quebrou o vidro do carro, retirou a vítima de dentro e desferiu golpes, primeiro na boca, atingindo o maxilar, próximo à orelha, e ela numa tomada de defesa colocou o braço na frente, oportunidade em que o braço fragmentou em quatro partes”, contou.

O caso ganhou grande repercussão, principalmente após a divulgação nos perfis da deputada federal Silvye Alves, do União Brasil de Goiás, e da influenciadora digital Virgínia Fonseca.

