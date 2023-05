Apucaranense perseguiu ex em Londrina antes de agredi-la, diz delegada

Da Redação

Delegacia da Mulher de Londrina investiga o caso

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (11), a delegada Carla Gomes, da Delegacia da Mulher de Londrina, falou sobre as investigações do caso do apucaranense Gabriel Augusto, 26 anos, que tentou matar a ex-namorada em frente à residência dela, na Vila Casoni, em Londrina, norte do Paraná, no início da noite da última terça-feira (9).

Segundo a delegada, os investigadores da Polícia Civil descobriram que a vítima, de 32 anos, foi perseguida pelo ex-namorado em Londrina antes de ser agredida. “Nosso setor de investigação levantou que ele esteve no local de trabalho dela antes de acontecer o fato. Por volta das 15h30, ele estacionou o carro num supermercado e ficou por uma hora aguardando ela sair. Ele perseguiu a vítima em todos os lugares em que ela passou na cidade, porque antes de chegar em casa ela passou numa loja no centro, então ele perseguiu, e chegou a abordá-la na frente da residência”, detalhou Carla.

Ainda de acordo com delegada, o apucaranense, armado um facão, quebrou o vidro do carro e agrediu a ex-namorada. “Ele pediu para que ela saísse do carro, ela não saiu porque temia o que poderia acontecer, mas de posse de um facão ele quebrou o vidro do carro, retirou a vítima de dentro e desferiu golpes, primeiro na boca, atingindo o maxilar, próximo à orelha, e ela numa tomada de defesa colocou o braço na frente, oportunidade em que o braço fragmentou em quatro partes”, contou.

A delegada informou que o agressor está detido em Maringá, onde foi preso pela Polícia Civil em uma clínica psiquiátrica, e já foi ouvido. “Ele disse não se recordar da situação, falou que apresenta surtos psicóticos frequentes e relatou algumas situações que aconteceram no relacionamento”, disse.

A vítima também foi ouvida pela Polícia Civil, na quarta-feira (10), e relatou já ter tido outros problemas com Gabriel, inclusive em uma viagem recente que fez a Goiânia (GO), que, por conta dele, retornou na segunda-feira (8), um dia antes do crime. “Ela esteve recentemente em Goiânia e ele foi atrás, lá eles tiveram uma discussão em que ele chegou a agredi-la fisicamente. Por medo, não registrou um boletim de ocorrências e retornou de Goiânia na segunda à noite”, contou a delegada.

Segundo o advogado da vítima, Vinícius Rodrigues de Souza, o rapaz não aceitava o término do relacionamento e essa seria a motivação a tentativa de assassinato. “Eles tiveram um relacionamento bem curto, 'ficaram' por algum tempo, mas ela não queria algo tão sério como o Gabriel queria, e ele não aceitou o término, disse que se não fosse ficar com ele, ela não ficaria com mais ninguém, e acabou cometendo o que cometeu, esse crime brutal”, revelou o advogado.

A Polícia Civil decretou a prisão temporária do apucaranense e, ao final das investigações, espera-se que seja convertida em preventiva. Em entrevista ao TNOnline, a defesa de Gabriel relatou que ele estaria em surto psicótico quando atacou a vítima. A delegada informou que foram citados os problemas psicológicos do agressor durante o interrogatório, mas nada oficial foi apresentado.

