Apucaranense é encontrado morto na área rural de Mandaguari

O corpo foi recolhido pelo IML de Apucarana

Moradores da zona rural de Mandaguari, município que fica a 29,9 quilômetros de distância de Apucarana, norte do Paraná, levaram um susto ao se depararem com um corpo caído em uma estrada por volta das 7h desta quinta-feira (30). De acordo com as autoridades, a vítima, que estava de bruços, foi encontrada no km 4 da Estrada Rochedo.

Os moradores averiguaram o corpo a fim de ver se o homem estava vivo. No entanto, notaram que não havia sinais vitais.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e já obteve a identificação da vítima. Trata-se do apucaranense José de Almeida Teixeira, de 59 anos. Atualmente, ele vivia em Cambira, cidade vizinha de Apucarana.

Conforme familiares, José estava desaparecido há três dias.

Havia um ferimento na região da testa do homem, o que levanta a suspeita de uma queda.



A equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionada para recolher o corpo e irá averiguar qual foi a causa da morte. O caso é investigado pela Polícia Civil.

fonte: Divulgação/PM José era natural de Apucarana

Com informações do Blog do Berimbau.

