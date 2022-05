Apucarana Sports estreia neste sábado no Paranaense Sub-20

Da Redação

O Apucarana Sports faz neste sábado (7), às 15h30, no CT da SM Sports, em Londrina, contra o Londrina Esporte Clube, a estreia no Grupo C do Campeonato Estadual Sub-20, em competição promovida pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). Na chave, também estão as equipes do Arapongas, Cambé, Nacional, Rolândia Esporte Clube e Portuguesa Londrinense, que folga neste sábado.

Com o comando do técnico Antônio Donisete dos Santos, o Toninho, que também está a frente do time profissional, os garotos apucaranenses têm um duelo difícil diante do Tubarãozinho, uma das forças nas categorias de base do futebol estadual. Entre os destaques do Apucarana, está o camisa 1 José Guilherme, que treina com os goleiros Flaysmar e Edson, da equipe profissional, e o zagueiro André, que no início desse ano disputou a Copa São Paulo de Futebol Junior pelo Operário, de Ponta Grossa.

A equipe também está disputando a fase regional do Paraná Bom de Bola e no último domingo, no distrito de Sete de Maio, em Cambira, goleou Porecatu por 4 a 0.

Neste sábado (7), o Apucarana deve atuar com José Guilherme; Perdigão, André, Allan e João Luz; Kekel, Thiago Emanoel, Adão e Victor; Eduardo e João.

A partida será arbitrada por Ivan Correa Laureano (Uraí), sendo auxiliado por Diego Fortunato (Uraí) e Geovany José Roncarate (Londrina).

Também neste sábado, às 15h30, o Arapongas enfrenta o Rolândia Esporte Clube em Cambé e o Nacional recebe o Cambé em Rolândia.

Os demais jogos do primeiro turno do Apucarana são estes: 14 de maio, Apucarana x Arapongas; dia 21 de maio, Nacional x Apucarana; dia 25 de maio, Apucarana x Portuguesa Londrinense; dia 28 de maio, Cambé x Apucarana; e dia 4 de junho, Apucarana x Rolândia.

No returno os jogos marcados são os seguintes: 15 de junho, Apucarana x Londrina; dia 18 de junho, Arapongas x Apucarana; dia 25 de junho, Apucarana x Nacional; dia 2 de julho, Portuguesa Londrinense x Apucarana; dia 6 de julho, Apucarana x Cambé; e dia 9 de julho, Rolândia x Apucarana.