Apucarana registra máxima de 34°C nesta quinta-feira; confira previsão

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na quinta-feira (11), uma frente fria evolui rapidamente pela Região Sul e aumenta a instabilidade atmosférica. No Paraná há possibilidade de chuvas em vários momentos do dia, com acumulados expressivos em alguns setores. Risco de temporais (chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas) se mantém alto, pois também segue quente e abafado em boa parte das regiões paranaenses.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Em Apucarana, o site de previsão meteorológica ClimaTempo, informa que a mínima estará em torno dos 20°C e a máxima poderá alcançar os 34°C. Ainda de acordo com o site, há previsão de 67% de probabilidade de ocorrência de chuva para esta quinta-feira (11), sendo distribuídos 25 milímetros na Cidade Alta.

continua após publicidade

A chuva poderá iniciar por volta das 12h00, segundo o ClimaTempo.

Siga o TNOnline no Google News