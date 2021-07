Da Redação

Apucarana recebe mais doses contra a Covid-19 nesta quinta

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou na manhã desta quinta-feira (29) mais uma distribuição de vacinas contra o novo coronavírus aos municípios paranaenses. O Estado recebeu uma remessa com 118.170 doses da Comirnaty, imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech, na noite desta quarta-feira (28).

Das vacinas que estão sendo distribuídas, 50.310 são para aplicação da primeira dose (D1) na população geral, fora do grupo prioritário, para dar avanço no calendário vacinal em todas as regionais. As outras 67.860 são para completar a imunização de pessoas com comorbidades, deficiência, gestantes e puérperas, que receberam a primeira dose do imunizante em maio.

DISTRIBUIÇÃO – Nas regionais mais próximas da Capital (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 21ª RS), os volumes foram encaminhado pela via terrestre. Para as demais, foram utilizadas as aeronaves da frota oficial do Estado.

Confira a distribuição das primeiras doses que estão sendo enviadas nesta quinta-feira (29) por Regional de Saúde:

1ª RS – Paranaguá – 936

2ª RS – Metropolitana – 18.222

3ª RS – Ponta Grossa – 2.814

4ª RS – Irati – 990

5ª RS – Guarapuava – 2.004

6ª RS – União da Vitória – 750

7ª RS – Pato Branco – 1.344

8ª RS – Francisco Beltrão – 1.632

9ª RS – Foz do Iguaçu – 708

10ª RS – Cascavel – 1.896

11ª RS – Campo Mourão – 1.428

12ª RS – Umuarama – 1.260

13ª RS – Cianorte – 726

14ª RS – Paranavaí – 1.158

15ª RS – Maringá – 3.186

16ª RS – Apucarana – 1.566

17ª RS – Londrina – 4.440

18ª RS – Cornélio Procópio – 786

19ª RS – Jacarezinho – 1.236

20ª RS – Toledo – 1.770

21ª RS – Telêmaco Borba – 876

22ª RS – Ivaiporã – 582

TOTAL – 50.310 doses

Confira a distribuição das segundas doses que estão sendo enviadas nesta quinta-feira (29) por Regional de Saúde:

2ª RS – Metropolitana – 45.630

10ª RS – Cascavel – 7.020

15ª RS – Maringá – 9.360

17ª RS – Londrina – 5.850

TOTAL – 67.860 doses

VACINÔMETRO

De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, 7.869.688 doses de imunizantes já foram aplicadas no Estado.

Até a manhã desta quinta-feira, 5.968.661 de paranaenses receberam ao menos uma dose de vacina, 68,4% da população adulta. Entre as que completaram o ciclo imunológico, foram 2.201.226 pessoas, um quarto da população vacinável.