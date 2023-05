Apucarana e Arapongas: Crea avalia acessibilidade em locais públicos

Da Redação

Ambas as edificações foram construídas e entregues em 2022

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) realizou, na última semana, Fiscalizações Integradas de Acessibilidade (FIAs), na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana, e no Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, em Arapongas.

Como ambas as edificações foram construídas e entregues no ano passado, foram verificadas as condições de acessibilidade dos empreendimentos, de modo que, caso haja alguma adequação necessária, ainda possa ser exigida pelas Prefeituras para as construtoras responsáveis.

Em geral nas fiscalizações do Crea-PR, a Comissão de Acessibilidade tende a analisar os relatórios produzidos e, em caso de necessidade de ajustes, repassa seu parecer ao Ministério Público (MP) e aos responsáveis pelos locais. O Conselho não possui instrumentos legais para aplicar penalidade ao empreendimento que não atende a norma.

Para o Crea-PR, a ação é importante, pois é uma forma de conscientizar a sociedade acerca da necessidade da acessibilidade e de valorizar o trabalho profissional dos engenheiros, tecnólogos, entre outros, para realizar as adequações de maneira correta.

“O que se vê, com certa frequência, é, quando há uma necessidade de adequação para tornar um local acessível, ocorre falha pela falta do profissional habilitado, com rampas com declividade inadequada, esquecimento de contemplar na acessibilidade deficientes visuais e auditivos, entre outros. Por isso, a visão e conhecimento do profissional habilitado são tão importantes”, frisa o Facilitador da Fiscalização do Crea-PR em Apucarana, Engenheiro Eletricista Murilo Rodriguez Granado.

Seminário Internacional de Acessibilidade

O Crea-PR promove o Seminário Internacional de Acessibilidade na próxima quarta-feira (10) e quinta-feira (11), na Unibrasil Centro Universitário, em Curitiba, evento que acontece a cada dois anos pela Comissão de Acessibilidade do Conselho.

O objetivo é motivar e sensibilizar os profissionais das engenharias e o público em geral com relação às questões de acessibilidade que envolvam pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou demais limitações, que impactem na dificuldade de acesso das mesmas a determinados locais - tanto na área urbana quanto na rural. O seminário contará com a presença de profissionais do exterior, fomentando a troca de experiências entre os países.

