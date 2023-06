Aprovados pelo Mais Médicos vão passar por acolhimento no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), está organizando um acolhimento para os profissionais inscritos no programa Mais Médicos no Paraná. Eles devem começar a se apresentar nos municípios a partir desta sexta-feira (16), depois da divulgação do resultado oficial, que está marcada para quinta-feira (15) – o resultado preliminar já está disponível no site do Ministério da Saúde.

O objetivo do acolhimento é recepcionar os profissionais e instruir sobre as diretrizes do programa, as demandas e o processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família conforme as normativas e Linhas de Cuidados Prioritárias da Saúde do Estado. Ao todo, serão 327 profissionais trabalhando em 148 municípios.

Além desses, participarão também desse processo de acolhimento os profissionais que já atuam nos municípios pelos ciclos anteriores do Mais Médicos e os médicos que tiveram seus contratos renovados pelo programa, totalizando 538 profissionais.

“Queremos acompanhar esse trabalho da maneira mais próxima possível para orientar esses novos profissionais e garantir que a assistência prestada por eles atenda o padrão de atendimento do Estado e fortaleça o Sistema Único de Saúde”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A ação está sendo organizada pela Divisão de Saúde da Família e Comissão Estadual do Mais Médicos no Paraná, ligada à Diretoria de Atenção à Saúde da Sesa em parceria com o Cosems. Atualmente o Paraná conta com 681 profissionais vinculados a alguma iniciativa do governo federal, sendo 427 médicos do Programa Mais Médicos e 254 do Programa Médicos pelo Brasil.

