App ‘Menor Preço’ vira aliado para economizar nas compras

O fim de ano está próximo e com ele chegam as festividades mais esperadas: o Natal. O aplicativo Menor Preço, do Governo do Paraná, desenvolvido em parceria pela Celepar e a Secretaria da Fazenda, auxilia os cidadãos na hora das compras para a celebração.

O aplicativo permite comparar os preços de qualquer tipo de produto em estabelecimentos das 399 cidades. Todo o processo é realizado em quatro passos: seleção dos produtos, identificação dos filtros, geração do preço calculado e emissão do certificado. As informações são atualizadas em tempo real toda vez que um estabelecimento realiza uma venda.

Toda semana, mais de 10 milhões de preços são atualizados. O usuário pode pesquisar o menor preço de um produto em mais de 100 mil estabelecimentos participantes do Nota Paraná. Nos últimos três meses o aplicativo obteve mais de sete milhões de acessos.

No Menor Preço o cidadão pode encontrar os produtos mais baratos para a ceia de Natal. O consumidor pode pesquisar o preço de itens como: peru, chocotone, lentilha, espumante, entre outros.

“O uso do Menor Preço nas compras natalinas é muito útil, pois ele mostra o valor do produto em cada estabelecimento. Também é possível montar listas de compras e o app vai mostrar em qual estabelecimento você pode adquirir os itens pelo menor preço”, comenta Marta Gambini, coordenadora do programa Nota Paraná.

"A tecnologia pode ser uma grande aliada da população, com o Menor Preço é possível economizar tanto nos presentes de Natal, quanto em produtos de mercado para a ceia em família, sem esquecer da celebração do próximo ano", destaca o presidente da Celepar, Leandro Moura.

COMO UTILIZAR – Com o Menor Preço, economizar é muito fácil. Basta baixar o aplicativo gratuitamente através das plataformas ou acessar o portal https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/. Depois, basta informar o produto, com a leitura do código de barras ou sua descrição (nome e marca) e o aplicativo utiliza a localização do consumidor para encontrar os menores preços na região.

Os usuários também podem salvar uma lista e verificar onde cada produto de suas compras está mais barato. Com a lista salva, é possível procurar todos ao mesmo tempo. No total, o aplicativo já possui mais de 114 mil listas de compras cadastradas.

A ferramenta atualiza os preços em tempo real com base nas emissões de documentos fiscais do varejo, indicando o local com o preço mais acessível. Por isso, é importante sempre pedir a nota durante as compras, ajudando a atualizar os valores.

Veja um exemplo:

