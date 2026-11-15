Apostas do PR ganham R$ 32,7 mil na quina da Mega-Sena concurso 3086

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Jogos premiados foram registrados em Londrina, Medianeira, Peabiru e São José dos Pinhais; prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 34 milhões

Quatro apostas registradas no Paraná acertaram cinco dezenas da Mega-Sena no concurso 3.086, sorteado neste domingo (15), em São Paulo. Cada uma receberá R$ 32.785,73.

Os jogos premiados foram feitos nas seguintes cidades:

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- Londrina: Lotérica Catuaí;

- Medianeira: aposta pela internet;

- Peabiru: Lotérica Peabiru;

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- São José dos Pinhais: Loterias Colônia.

Em todo o Brasil, 44 apostas acertaram cinco números. Outras 2.538 fizeram a quadra e receberão R$ 811,98 cada.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio é de R$ 34 milhões.

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As dezenas sorteadas foram: 03 – 20 – 35 – 38 – 43 – 46.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (17). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.