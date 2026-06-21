Apostas do PR acertam quina da Mega-Sena concurso 3021 e levam R$ 30,9 mil

Duas apostas do Paraná acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3021 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20). Os bilhetes foram registrados em Ponta Grossa (PR), na loteria Princesa dos Campos II, e em Colorado (PR), por meio de aposta online. Ambas as jogadas eram simples (R$ 6) e garantiram R$ 30.910,50 para cada apostador.

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No total, 65 apostas acertaram cinco números e foram premiadas com R$ 30,9 mil. Outras 3.942 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 840,14. O prêmio principal, de R$ 39.427.096,38, foi para uma aposta única de Nova Iguaçu (RJ), que acertou as seis dezenas.



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Os números sorteados foram: 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58

O próximo sorteio está marcado para terça-feira (23), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões no concurso 3022.

Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e sábados, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas em lotéricas de todo o país ou pela internet, no site ou app Loterias Caixa e no internet banking da Caixa. É necessário ter mais de 18 anos. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de ganhar.