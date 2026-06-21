Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
VEJA ONDE

Apostas do PR acertam quina da Mega-Sena concurso 3021 e levam R$ 30,9 mil

Apostas feitas simples foram feitas na modalidade online no valor de R$ 6

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 10:58:33 Editado em 21.06.2026, 10:58:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apostas do PR acertam quina da Mega-Sena concurso 3021 e levam R$ 30,9 mil
Autor A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Divulgação

Duas apostas do Paraná acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3021 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (20). Os bilhetes foram registrados em Ponta Grossa (PR), na loteria Princesa dos Campos II, e em Colorado (PR), por meio de aposta online. Ambas as jogadas eram simples (R$ 6) e garantiram R$ 30.910,50 para cada apostador.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No total, 65 apostas acertaram cinco números e foram premiadas com R$ 30,9 mil. Outras 3.942 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 840,14. O prêmio principal, de R$ 39.427.096,38, foi para uma aposta única de Nova Iguaçu (RJ), que acertou as seis dezenas.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os números sorteados foram: 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58

O próximo sorteio está marcado para terça-feira (23), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões no concurso 3022.

Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e sábados, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas em lotéricas de todo o país ou pela internet, no site ou app Loterias Caixa e no internet banking da Caixa. É necessário ter mais de 18 anos. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e as chances de ganhar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Ganhadores Loteria mega sena resultado da mega-sena
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV