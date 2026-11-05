Apostas do Paraná faturam mais de R$ 26 mil cada na Mega-Sena

Sorteio não teve vencedores para o prêmio máximo, que saltou para R$ 55 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3081 da Mega-Sena, sorteado na noite de quarta-feira (4), e o prêmio principal acumulou. Com isso, o valor estimado para o próximo sorteio, que será realizado nesta sexta-feira (6), saltou para R$ 55 milhões.

Apesar de não haver ganhador na faixa principal, três apostas do Paraná acertaram a quina e vão levar R$ 26.360,17 cada, somando mais de R$ 79 mil em prêmios para o estado.

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Os números sorteados foram 10, 17, 42, 43, 57 e 59. Das apostas paranaenses premiadas, duas foram registradas em Curitiba, sendo uma realizada pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal e a outra na Millenium Loterias. O terceiro jogo vencedor saiu para a cidade de União da Vitória, na região Sul do estado, e foi feito por meio do Internet Banking da Caixa.

Em todo o país, a quina contemplou 63 apostas, garantindo o mesmo valor individual superior a R$ 26 mil. A loteria também premiou 3.571 jogos que fizeram a quadra, rendendo um retorno de R$ 664,35 para cada apostador.

As apostas para o próximo concurso podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial da instituição. O jogo simples, com seis dezenas marcadas entre as 60 disponíveis no volante, custa R$ 6.

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O apostador também pode optar por deixar o sistema escolher os números aleatoriamente por meio da Surpresinha, repetir a aposta em concursos consecutivos utilizando a Teimosinha ou ainda participar de bolões, que permitem dividir os custos e os eventuais prêmios com outros jogadores.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.