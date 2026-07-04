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Apostas do Paraná faturam a quadra da Quina e levam prêmios de até R$ 24 mil

Sorteio realizado nesta sexta-feira (3) não teve acertadores das cinco dezenas; jogos paranaenses garantiram prêmios na segunda faixa

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 08:20:01 Editado em 04.07.2026, 08:24:41
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Apostas do Paraná faturam a quadra da Quina e levam prêmios de até R$ 24 mil
Autor Foto: Reprodução

Duas apostas do Paraná, registradas nas cidades de Foz do Iguaçu e Jacarezinho, acertaram a quadra no concurso 7056 da Quina, sorteado nesta sexta-feira (3), e faturaram prêmios que chegam a mais de R$ 24 mil. Como nenhum apostador cravou as cinco dezenas principais, que foram 28, 41, 43, 50 e 57, o prêmio máximo do concurso acumulou.

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O maior prêmio paranaense saiu para a cidade de Jacarezinho, onde um bolão de cinco cotas registrado na Casa Lotérica Balcão da Fortuna rendeu R$ 24.285,80 aos participantes. O valor mais alto se deve ao fato de o grupo ter apostado seis dezenas no volante. Já em Foz do Iguaçu, uma aposta simples de cinco números, feita na Lotérica Santa Maria, garantiu ao vencedor o valor de R$ 12.142,90. Em todo o Brasil, a quadra da Quina contemplou um total de 32 apostas.

Nas faixas menores de premiação, o concurso também fez milhares de ganhadores. Foram 2.493 apostadores que acertaram três dezenas e levarão para casa R$ 148,44 cada, enquanto 65.720 bilhetes fizeram dois acertos, rendendo R$ 5,63.

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Com o prêmio principal sem vencedores, a estimativa para o próximo concurso, agendado para este sábado (4), é de que R$ 5 milhões sejam sorteados. Os sorteios da Quina ocorrem regularmente de segunda a sábado. Para participar, a aposta mínima, que permite ao jogador escolher cinco números, custa R$ 3,00.

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