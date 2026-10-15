Apostas do Paraná acertam a quina da Mega-Sena e garantem até R$ 263 mil

Sem ganhadores na faixa principal de seis dezenas, apostas paranaenses se destacaram entre os acertos de cinco números

Apostadores de duas cidades do interior do Paraná garantiram prêmios expressivos no concurso 3070 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (14). Mesmo sem nenhum ganhador na faixa principal de seis dezenas — que sorteou os números 19, 27, 29, 43, 54 e 60 —, apostas registradas em Pato Branco e Assaí acertaram a quina e faturaram valores bastante superiores ao prêmio individual básico.

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O maior prêmio do Estado saiu para Pato Branco, onde um bolão com 18 cotas e 10 números apostados, registrado na Lotérica Tupi, faturou R$ 263.839,68. Já na cidade de Assaí, uma aposta simples de 7 números feita presencialmente na Lotérica Assaí garantiu o prêmio de R$ 105.535,92.

Os valores expressivos para ambos os bilhetes paranaenses ocorrem porque eles marcaram mais dezenas do que o bilhete mínimo de seis números, o que multiplica os ganhos pelas regras da modalidade. Em todo o país, a quina registrou 91 apostas contempladas, com prêmio base de R$ 52.767,96 para quem jogou seis números. Na quadra, 7.384 bilhetes acertaram quatro dezenas e cada um vai levar R$ 1.071,93.

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Como o prêmio principal voltou a acumular, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo concurso, agendado para o domingo (18), pague R$ 170 milhões. Os sorteios da Mega-Sena são realizados ordinariamente às terças, quintas e domingos, e a aposta mínima, de seis números, custa R$ 6,00.