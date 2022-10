Apostas de Maringá estão entre as ganhadoras da Mega-Sena

Da Redação

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena deste sábado (15), e o prêmio acumulou. A estimativa para o próximo concurso, na terça-feira, dia (18), é de R$ 77 milhões.

Já na Quina, houve 84 apostas ganhadoras de um prêmio de R$ 43.914,37. Na Quadra foram registradas 5.632 apostas ganhadoras de um prêmio de R$ 935,67. Das apostas que acertaram os quatro números da Mega-Sena, 24 são de Maringá. Uma das apostas foi um bolão, com prêmio de R$19.648,94.

Como apostar



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os ganhadores podem retirar os prêmios em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

