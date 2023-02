Apostas de Apucarana e Arapongas faturam mais de R$ 70 mil na Mega

Da Redação

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (8)

Ocorreu no último sábado (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo, o concurso 2.561 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 135 milhões. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as seis dezenas, porém, centenas de apostadores garantiram um prêmio ao acertarem cinco números do jogo (quina). Entre as 393 apostas ganhadoras, há uma de Apucarana e outra de Arapongas, municípios do norte do Paraná.

Ainda conforme a Caixa, a "fezinha" feita na Cidade Alta foi realizada na Quina de Ouro Loterias e trata-se de um bolão. A instituição financeira aponta que a aposta ganhadora, que faturou R$ 71.079,84, teve 18 cotas. Além disso, ela contou com oito números apostados.

Já a fezinha ganhadora de Arapongas, que também faturou a quantia de R$ 71.079,84, foi feita na Lotérica Avenida e é do tipo simples. Ela também conta com oito números apostados.

As chances de vencer na Mega-Sena aumentam de acordo com a aposta feita. Por exemplo, em uma aposta simples, que conta com seis números e custa R$ 4,50, a chance de acerto na sena é de um em 50.063.860, na quina é de um em 154.518 e na quadra é de um 2.332. Já em um jogo que conta com sete números, a probabilidade de ganhar na sena é de uma em 7.151.980, na quina é de uma em 44.981 e na quadra uma em 1.038. A fezinha com sete dezenas custa R$ 31,50.

Quanto mais caro a aposta, maior é a probabilidade de ganhar um prêmio.

Próxima sorteio

Como nenhuma aposta acertou o prêmio principal, ele acumulou. Para o próximo concurso, que acontece na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o valor a ser sorteado será de R$ 160 milhões.

Para participar do sorteio, as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

