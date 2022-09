Apostas de Apucarana e Arapongas acertam 14 números na Lotofácil

Da Redação

O valor total do concurso era de R$ 180 milhões que foi dividido entre todos os vencedores

A Lotofácil de Independência (concurso 2610) teve 79 apostas vencedoras durante o sorteio realizado na noite deste sábado (10), em São Paulo. Cada sorteado vai receber um total de R$ 2.248.149,10.

Seis apostas de Apucarana e sete de Arapongas, no norte do Paraná, acertaram 14 números. Cada sortudo leva para casa R$1.118,16, sendo que três dessas apostas são na modalidade 'bolão'.



O grupo da Cidade dos Pássaros recebe R$4.472,64. Já os outros dois bolões da Cidade Alta, ganham R$2.236,30 e R$2.236,32. O valor total do concurso era de R$ 180 milhões, que foi dividido entre todos os vencedores. No Paraná, saíram quatro apostas de 15 números: um em Curitiba, uma em Sengés e duas em Goioerê.

Veja as dezenas premiadas (na ordem em que foram sorteadas): 24 - 22 - 05 - 07 - 09 - 17 - 08 - 20 - 11 - 16 - 15 - 01 - 10 - 12 - 03

São Paulo foi o estado com o maior número de apostas vencedoras, com 15. Em seguida vem Minas Gerais, com nove apostas que acertaram as quinze dezenas. Para ver todos os acertadores entre no site da Caixa.

Para apostar na Lotofácil

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Como jogar?

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da 'surpresinha', ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da 'teimosinha'.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.

